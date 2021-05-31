К шести годам лишения свободы приговорили оппозиционную активистку Дарью Полюдову

Московский военный суд признал ее виновной в оправдании терроризма и публичных призывах к экстремизму, — рассказал ее адвокат. Обвинение просило семь лет лишения свободы.

Поводом послужили публикации в социальных сетях, где активистка написала про Шамиля Басаева, а также разместила видео жителя Москвы, который устроил стрельбу у здания ФСБ на Лубянке. Почти полтора года подсудимая находилась под арестом. До этого в 2015 Полюдову приговаривали к двум годам колонии –поселении по обвинению в сепаратизме. Сама она обвинения отвергает.