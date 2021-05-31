Доклад экспертной группы Совета безопасности ООН: В Ливии впервые боевые беспилотники автономно атаковали людей

В Ливии впервые боевые беспилотники автономно атаковали людей, — говорится в докладе экспертной группы Совета безопасности ООН. Аппараты производства Турции преследовали отступающих солдат антиправительственных сил Халифа Хафтора. При этом их системы были запрограммированы на поражение целей, которые не требуют связи с оператором, — говорится в отчете экспертов. Инцидент произошел еще в прошлом году, полной информации о случившемся нет. Также неясно, были ли жертвы в результате атаки дронов.

