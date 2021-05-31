Андрей Метельский покинул пост главы московского отделения «Единой России»

Новым руководителем избран вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он пообещал в ближайшее время подготовить предложения о дальнейших шагах столичного отделения партии.

Руководителя московских единороссов сменили сразу же после завершения первичных выборов кандидатов в Госдуму от партии власти. Об уходе Метельского ранее писала газета РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. Ранее он едва не потерял пост главы столичных единороссов после выборов в Мосгорудму в 2019 году. Политик Алексей Навальный опубликовал расследование, где утверждалось, что у Метельского есть бизнес за границей. В ответ «единоросс» подал на навального в суд. На выборах он проиграл кандидату от коммунистов.