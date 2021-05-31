Франция ждет разъяснений США и Дании из-за скандала с прослушкой

Президент республики Эммануэль Макрон подчеркнул, что подобное неприемлемо между союзниками и партнерами. Между американцами и европейцами н е должно быть подозрений, именно поэтому в Париже рассчитывают на полную ясность по этому вопросу.

Ранее сразу несколько европейских СМИ написали о том, что Агентство национальной безопасности США следило за рядом высокопоставленных европейских политиков, в том числе канцлером ФРГ Ангелой Меркель. При этом спецслужбы использовали датскую инфраструктуру. Объяснения от Копенгагена уже потребовали власти Германии, Швеции и Норвегии.