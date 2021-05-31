ТАСС: Почти две трети россиян считают правомерным физическое наказание для детей в определенных ситуациях

Почти две трети россиян, как передает агентство ТАСС, считают правомерным физическое наказание для детей в определенных ситуациях. Оно возможно в таких случаях, как употребление ребенком наркотиков, алкоголя или воровство, — говорится в исследовании консалтинговой компании «Михайлов и партнеры».

Кроме того, некоторые участники опроса допускали физическое наказание за хамство, неуважение или невыполнение домашних обязанностей. При этом более половины представителей старшего поколения уверены, что из-за таких мер дети становятся агрессивнее и срываются на младших в семье.

Также среди россиян две трети опрошенных признавали, что в детстве их регулярно наказывали.