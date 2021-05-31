Союз промышленников и предпринимателей вступился за металлургов в споре с правительством

В организации сказали агентству ТАСС, что цифра в 100 миллиардов рублей ущерба экономике вызывает вопросы. В РСПП подчеркнули, что налоги от металлургических компаний в этом году существенно возросли, они превышают затраты важных государственных строек от роста цен. При этом сами металлурги выступают против любых рыночных искажений.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов сегодня обвинил металлургические компании в том, что они получили 100 миллиардов сверхприбыли за счет государства и теперь должны вернуть эти деньги в бюджет.