Чехию сегодня покинули все сотрудники посольства России, которые попали под сокращение

Из Праги вылетела вторая группа работников дипмиссии, куда вошли 60 человек, — сказали агентству ТАСС в самом посольстве.

Дипломатический конфликт разгорелся между Москвой и Прагой после того, как чешское правительство обвинило российскую военную разведку в причастности к взрывам на складе боеприпасов 7 лет назад. Прага объявила о высылке двух десятков российских дипломатов, Москва ответила аналогичными мерами. Позже было объявлено, что Россия и Чехия уравняют количество своих сотрудников в посольствах.

