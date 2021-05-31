Прокуратура Коми возбудила уголовное дело из-за разлива нефти на месторождении в соседнем Ненецком автономном округе

Прокуратура республики Коми возбудила уголовное дело из-за разлива нефти на месторождении в соседнем Ненецком автономном округе. Ранее аналогичное расследование начали органы СК по Архангельской области.

Разлив обнаружили 11 мая. Сообщалось, что причиной стала разгерметизация трубопровода на объекте, который эксплуатирует компания Лукойл-Коми. По данным местных властей вылилось около 100 тонн нефтепродуктов, десятая часть попала в одну из местных рек.

Местные экологи говорят, что из-за этого люди, живущие вдоль загрязненной реки не могут пользоваться водой даже длят технических нужд. Кроме того, по словам экологов, нефтепродукты попали в другие реки региона.