Встреча металлургов с министром промышленности была запланирована до выступления первого вице-премьера Белоусова

Встреча металлургов с министром промышленности России была запланирована еще до выступления первого вице-премьера Андрея Белоусова, — передает агентство «Интерфакс». Источники в металлургической отрасли подтвердили, что получили соответствующее приглашение еще несколько дней назад, но отдельно развернутой повестки встречи им не сообщали.

Вице-премьер Белоусов сегодня в интервью телеканалу РБК обвинил металлургов в том, что из-за них государство недополучило 100 миллиардов рублей и выступил за то, чтобы вернуть эти средства.