ФБК* будет обращаться в СК, а также напишет заявление в иностранные праворганы по факту взлома базы данных

Фонд борьбы с коррупцией* будет обращаться в СК, а также напишет заявление в иностранные правоохранительные органы по факту взлома базы данных. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сотрудник отдела расследований ФБК* Георгий Албуров.

«Мы будем обращаться в российские следственные органы по факту взлома, потому что там пять уголовных статей было нарушено и сами Горожанко, и людьми, которые руководили этим взломом, руководили запугиванием и увольнением людей, вплоть до Ликсутова, Собянина и руководства Администрации президента. Плюс к этому мы хотим попробовать написать еще в правоохранительные иностранных государств, потому что очевидно среди 500 тысяч пострадавших человек есть люди, которые имеют иностранное гражданство, иностранный вид на жительство. Если такие люди нас слышат, пуcть пишут на pravo@navalny.com, мы с ними сможем подготовить правильные заявления, и Горожанко, и люди, которые за ним стоят, никогда не смогут въехать в Европу Это по факту классическое хакерство: человек взломал, получил данные, которые ему не положено получать, которые являются закрытыми, с использованием своего служебного положения получил к ним доступ и перепродал», — сказал он.

Г.Албуров отметил, что сотрудникам ФБК* было тяжело признать, что их бывший коллега оказался причастен к утечке персональных данных.

Фонд борьбы с коррупцией* утверждает, что бывший сотрудник фонда Федор Горожанко выложил в сеть данные сторонников Алексея Навального, которые регистрировались на сайте в его поддержку. Авторы расследования предположили, что Ф.Горожанко, вероятнее всего, пошел на преступление в обмен на денежное вознаграждение. Сам Ф.Горожанко свою причастность к утечке данных отрицает.

После утечки базы ФБК, в частности, из московского метро, начали массово увольнять сотрудников, которые регистрировались на сайте Навального. Об этом сообщала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на профсоюз метрополитена.

* Российские власти считают Фонд борьбы с коррупцией иностранным агентом.