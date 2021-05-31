Албуров: В ФБК разными способами верифицировали информацию о причастности бывшего сотрудника Горожанко к утечке данных

В Фонде борьбы с коррупцией* разными способами перепроверяли информацию о причастности бывшего сотрудника Федора Горожанко к утечке данных. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сотрудник отдела расследований ФБК* иностранным агентом, Георгий Албуров.

«Мы посмотрели, кто имел доступ к нашим серверам, серверам, которые мы используем для доступа к рассылкам. Мы обнаружили, что все емейлы, которые были опубликованы, они были скачаны одним человеком. Человека зовут Федор Гаражанко – это наш бывший сотрудник, известный активист, он уволился несколько лет назад. Он с IP-адресов мест, где он находился – сначала был в Приморском крае – оттуда скачивались адреса, потом он вернулся в Санкт-Петербург и уже там начали скачиваться почтовые адреса. Гаражанко достаточно небогатый человек, и у него были какие-то микрокредиты, которые он сейчас отрицает, но тем не менее, он их не оплачивал. За ровно семь дней до публикации этих емейл-адресов, Гаражанко вносит на свой банковский счет 1,2 миллиона рублей наличными, непонятно откуда взявшимися. Есть люди, которые нам постоянно что-то присылают, мы получили такой массив информации всеми возможными путями мы их перепроверяли. Точку в вопросе верификации этих данных сегодня сам Федор поставил, потому что он сказал, что это настоящие данные», — сказал он.

Г.Албуров отметил, что у бывшего сотрудника ФБК* не было полного доступа к базе данных.

«Все, что утекло – это только емейлы, которые были у почтового сервиса, к которому имел доступ Федор – ключ не менялся с тех времен, как он работает. Наше доказательство причастности Федора – это комплексная штука, не один какой-то факт, это череда невозможных совпадений. Невозможно, чтобы человек с его компьютера скачивал наши емейлы и он об этом не знал. Чтобы человек с его компьютера заходил в его электронную почту Самое интересное, что Федор по отдельности каждое это доказательство признает но общую картину он отказывается признать», — заключил он.

Фонд борьбы с коррупцией* утверждает, что бывший сотрудник фонда Федор Горожанко выложил в сеть данные сторонников Алексея Навального, которые регистрировались на сайте в его поддержку. Авторы расследования предположили, что Ф.Горожанко, вероятнее всего, пошел на преступление в обмен на денежное вознаграждение. Сам Ф.Горожанко свою причастность к утечке данных отрицает.

После утечки базы ФБК, в частности, из московского метро, начали массово увольнять сотрудников, которые регистрировались на сайте Навального. Об этом сообщала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на профсоюз метрополитена.

* Российские власти считают Фонд борьбы с коррупцией иностранным агентом.