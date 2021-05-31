Полиция составила протокол в отношении журналиста интернет-издания Медуза Кристины Сафоновой

По информации самого издания, ее корреспондента обвинили в том, что она освещала акцию в поддержку Алексея Навального без аккредитации российского МИДа. Между тем, в редакции подчеркнули, что министерство приняло документы Сафоновой еще в октябре прошлого года. МИД должен был принять решение в течение двух месяцев, но «Медуза» до сих пор никакого ответа не получила.

Российские власти считают Медузу иностранным агентом.

