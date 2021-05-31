РФ, по словам секретаря Совбеза Патрушева, может применить силу в ответ на недружественные действия других государств

Россия, по словам секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, может применить силу в ответ на недружественные действия других государств. Это предусмотрено в новой редакции Стратегии национальной безопасности. Как пояснил Патрушев «Российской газете», в первую очередь речь идет о специальных экономических мерах против тех, кто может посягнуть на суверенитет и территориальную целостность России.

Министр обороны Сергей Шойгу сегодня объявил, что Москва планирует разместить на западных рубежах два десятка новых подразделений.

В свою очередь, в руководстве Альянса настроены на диалог с Москвой. Сказал генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

Он добавил, что все учения НАТО носят исключительно оборонительный характер.

