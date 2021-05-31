Глава Минпромторга Денис Мантуров, как сообщают СМИ, пригласил металлургов на совещание после заявления первого вице-премьера Андрея Белоусова о том, что компании отрасли должны вернуть государству 100 миллиардов рублей.

Совещание должно состояться уже завтра. На него приглашены владельцы крупнейших металлургических компаний страны – присутствовать лично уже согласились основатель UC Rusal Олег Дерипаска, владелец «Русской медной компании» Игорь Алтушкин, гендиректор «Металлоинвеста» Назим Эфендиев и другие бизнесмены. Обсуждать они будут росте цен на металл для государственных проектов рассказали изданию РБК два источника, близких к этим компаниям. Совещание созвали после того, как вице-премьер Андрей Белоусов раскритиковал металлургов, заявив, что они «нахлобучили» государство в части госкапвложей и гособоронзаказа на 100 миллиардов рублей. С его точки зрения, компании в разы увеличили свои доходы за счет роста цен на внутреннем рынке. Белоусов считает, что они должны вернуть сверхприбыль в бюджет, сделать это можно за счет дополнительной налоговой нагрузки. Представители отрасли полагают, что власти игнорируют множество важных факторов, компании и так в этом году заплатили значительно больше налогов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал позицию Белоусова. Он считает недопустимым, что цены на внутреннем рынке необоснованно растут, а компании получают сверхдоходы.