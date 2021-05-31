Суд во Владимирской области отложил рассмотрение иска Навального к руководству одной из колоний

Суд во Владимирской области отложил рассмотрение иска Алексея Навального к руководству одной из колоний, где политик отбывает срок. Навальный оспаривает решение администрации учреждения поставить его на учет как якобы склонного к побегу.

Судья Галина Никулова планирует возобновить слушания в среду. В свою очередь, представитель ответчика утверждает, что 11 июня решение о постановке Навального на учет могло быть пересмотрено, однако, дал понять представитель, сейчас это вряд ли произойдет, поскольку Навальный находится в больнице.