Министерство промышленности пригласило владельцев металлургических компаний обсудить рост цен на металл для государственных проектов. Как рассказали газете РБК два источника, близких к участникам рынка, совещание состоится завтра. Официально эту информацию пока не подтверждают. О встрече главы министерства Дениса Мантурова с владельцами металлургических производств стало известно после того, как первый вице-премьер Андрей Белоусов раскритиковал металлургов и обвинил их в том, что из-за них государство не получило 100 млрд. рублей. Он потребовал, чтобы эти деньги вернулись в бюджет.
Министерство промышленности пригласило владельцев металлургических компаний обсудить рост цен для госпроектов
Министерство промышленности пригласило владельцев металлургических компаний обсудить рост цен на металл для государственных проектов. Как рассказали газете РБК два источника, близких к участникам рынка, совещание состоится завтра. Официально эту информацию пока не подтверждают. О встрече главы министерства Дениса Мантурова с владельцами металлургических производств стало известно после того, как первый вице-премьер Андрей Белоусов раскритиковал металлургов и обвинил их в том, что из-за них государство не получило 100 млрд. рублей. Он потребовал, чтобы эти деньги вернулись в бюджет.