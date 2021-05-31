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18:28, 31 мая 2021

Около 50 тысяч семей с детьми живут в Петербурге за чертой бедности

Такие цифры назвала администрация города.

Чиновники считают, что семья находится за чертой бедности, если на одного человека в ней приходится менее 12 тысяч рублей в месяц. Таких семей с детьми в Петербурге почти 50 тысяч, это примерно каждая 12 семья с ребенком в северной столице. Об этом сегодня рассказал глава комитет по соц политике Александр Ржаненков. По его словам, город готовит специальную программу помощи в виде социального контракта. Это будет специальной соглашение на срок от трех месяцев до года. Также по словам чиновника в Петербурге много семей с детьми инвалидами, их около 17 тысяч.

Добавим, в Петербурге по средним оценкам живут около 50 тысяч бездомных.


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