В Китае власти разрешили иметь по три ребёнка в семье. Это должно помочь справиться с демографическими проблемами

Политбюро ЦК коммунистической партии Китая официально отказалось от политики «одна семья – два ребёнка», которую проводили в республике с 2015-ого года. Дело в том, что за время своего существования она должным образом так и не повлияла на рождаемость, её темпы снижались несколько лет подряд, и продолжают это делать, что показала последняя перепись населения.

Демографы опасаются, что если не улучшить ситуацию в КНР, она станет страной со «стареющим населением», то есть людей в возрасте от шестидесяти пяти лет будет более четырнадцати процентов. Это, в свою очередь, грозит рядом трудностей, например, быстрым увеличением социальных расходов.

Также ранее китайская газета Global Times писала, что, если в стране ничего не изменится, количество жителей Китая уже в следующем году впервые за долгое время снизится.

При этом, как сейчас отмечает американская газета The New York Times, эксперты сомневаются, что сегодняшнего постановления политбюро будет достаточно для решения проблемы. Исследователи отмечают, что в Китае произошёл культурный сдвиг, по результатам которого там стало больше людей, которые не хотят детей вовсе или считают, что одного на семью хватит. Опрошенные изданием эксперты называют именно это главной проблемой, а не запрет от руководства страны.

В то же время издание отметило, что для многих сегодняшнее постановление будет иметь огромную ценность, в частности, для тех семей, которые вынуждены скрывать уже имеющегося третьего ребёнка.

Проблему увеличения доли пожилых жителей китайские власти отмечали еще зимой. В связи с этим они объявили о планах повысить возраст выхода на пенсию. Сейчас он составляет 55 лет для женщин и 60 для мужчин.