В США подан первый коллективный иск против обязательной вакцинации от коронавируса

117 сотрудников больницы в Техасе — из 26 обратились в суд против руководства учреждения, заявив, что не хотят быть «подопытными кроликами».

Иск против Хьюстонской методистской больницы от имени ее 117 невакцинированных сотрудников подал местный юрист и консервативный активист Джаред Вудфилд. Истцы требуют признать обязательное требование вакцинации для работников больницы нарушением стандартов медицинской этики, известных как Нюрнбергский кодекс, который был разработан после Второй мировой войны для предотвращения экспериментов на людях без их согласия. «Хьюстонская Методистская больница заставляет своих сотрудников быть «подопытными кроликами» в качестве условия для сохранения работы», — говорится в иске. Вакцина от коронавируса в иске охарактеризованы как «экспериментальная инъекция модификации гена мРНК COVID-19», что не соответствует действительности. Экспериментальной инъекцией является вакцина, не прошедшая клинические испытания — но все разрешенные в США вакцины — Пфайзер, Модерна и Джонсон и Джонсон, прошли все три фазы клинических испытаний, включая третью, с участием нескольких десятков тысяч человек. Истцы по иску против Хьюстонской больницы составляют менее полпроцента от общего числа ее персонала. Дедлайн для обязательной вакцинации учреждение установило на 7 июня.

Президент Хьюстонской больницы заявил, что требование вакцинации от коронавируса полностью законно и что уже много лет в учреждении действует такое же правило в отношении вакцин от гриппа. Два дня назад федеральные власти США постановили, что работодатели вправе требовать от своих сотрудников обязательной вакцинации от коронавируса.