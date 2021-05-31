Несколько стран потребовали объяснений от Дании из-за информации о помощи США в слежке за европейскими политиками

Несколько стран потребовали объяснений от Дании из-за информации о помощи США в слежке за высокопоставленными европейскими политиками. В числе тех, кто направил запрос – Норвегия, Швеция, Германия и Франция.

Сведения о возможной слежке за европейскими политиками со стороны сотрудников Агентства национальной безопасности США не новы: они появились еще несколько лет назад. Однако сразу несколько европейских изданий опубликовали расследование, в котором утверждается, что Вашингтон мог использовать для этого датские коммуникации. В частности, с их помощью, говорится в различных публикациях, была организована слежка за канцлером Германии Ангелой Меркель. Все подобные случаи шпионажа, как утверждается, зафиксированы чуть менее 10 лет назад.

Объяснений от Копенгагена уже потребовал министр обороны Швеции Петер Хульквист, который обратился к своему датскому коллеге.

Обеспокоенность выявившимися данными проявили и в норвежском правительстве, где назвали обвинения против Дании в помощи американской разведке «серьезными». А в Берлине сказали, что уточняют информацию у всех национальных и международных организаций, хотя перед этим подчеркнули, что не располагают официальными данными, компрометирующими Копенгаген.

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, между тем, утверждает, что в прослушивание телефонов европейских политиков и слежку за ними был вовлечен нынешний президент США Джо Байден. По словам Сноудена, американскому лидеру в преддверие своего визита в Европу предстоит подготовиться к возникшим вопросам. При этом конкретных деталей вовлечения Байдена в шпионский скандал экс-сотрудник ЦРУ и Агентства нацбезопасности не упомянул.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, между тем, сообщил, что альянс не будет проверять причастность Дании к слежке за лидерами европейских стран. По словам главы организации, это не входит в ее задачи.

Первые данные о масштабной прослушке телефонов европейских политиков и слежке за ними со стороны США появились еще в 2013 году – тогда их опубликовал Эдвард Сноуден.