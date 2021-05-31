Вице-премьер Белоусов: Металлургические компании, получившие сверхприбыли за счет повышения цен, должны вернуть деньги

Металлургические компании, получившие сверхприбыли в 2020 году за счет повышения цен, должны вернуть деньги в бюджет, — заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью телеканалу РБК.

Белоусов подчеркнул, что сам механизм изъятия сверхдоходов еще не проработан и будет обсуждаться.



По данным журнала Форбс, министр промышленности Денис Мантуров пригласил на совещание владельцев металлургических компаний.

Председатель Совета директоров группы НЛМК Владимир Лисин раскритиковал предложение Белорусов. По словам бизнесмена, правительству стоит обратить внимание на двойной рост налоговых отчислений отрасли и «не чинить то, что работает».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о ситуации со сверхприбылью российских металлургов.

Песков добавил, что в этой ситуации вряд ли нужно искать виновных, это экономическая жизнь.

Госдума в течение недели подготовит предложения по регулированию ситуации с ростом цен на металл, -сообщил спикер Вячеслав Володин. Он поддержал вице-премьера Белоусова. Володин указал, что рост цен на металл повлек дополнительные расходы граждан и государства и повлиял в том числе на стоимость жилья в новостройках.

