В Екатеринбурге суд арестовал до конца июля 48-летнего Сергея Болкова, который открыл стрельбу из окна дома

В результате ранения получили 9-летняя девочка и сотрудник Росгвардии. Есть информация, что ранее этот человек работал в полиции, — рассказал главный редактор «Эха Москвы» в Екатеринбурге Максим Путинцев.

При задержании у Болкова изъяли карабин «Вепрь», на который имелось официальное разрешение.

Депутат Госдумы, зампред Комитета по обороне Александр Шерин считает, что работать с такими людьми должны, прежде всего, участковые.

Болков в суде признал вину лишь частично. Он заявил, что не вел прицельную стрельбу и в ребенка попал случайно. Обвиняемый признал, что злоупотреблял алкоголем.