Петушинский суд Владимирской области начал рассматривать иск Навального к администрации покровской колонии №2

Петушинский суд Владимирской области начал сегодня рассматривать иск Алексея Навального к администрации покровской колонии №2. Политик просит признать незаконным его постановку на учет как склонного к побегу.

Оппозиционер, отбывающий наказание по делу «Ив Роше», участвует в заседании по видеосвязи. В ходе сегодняшнего выступления он заявил, что готов примириться с ИК-2. Но хотел бы какой-то разумности и справедливости. Политик, которого цитирует талеканал «Дождь», призвал суд и администрацию учреждения обратить внимание на то, что де-факто он подвергнут наказанию. Постановка на профучет, это фактически разновидность дисциплинарного взыскания, отметил Навальный, добавив, что по своей реализации — это фактически пытка, а сама процедура проверки даёт большие возможности для произвола и манипуляций. Ранее, напомню, он жаловался, что сотрудники исправительного учреждения постоянно его будят, фиксируя на видеорегистратор, что он находится на месте. Навальный попросил перестать это делать и предложил судье Галине Никуловой завести себе будильник восемь раз за ночь, чтобы представить, какого это. Политик также попросил объяснить, почему, за какие действия его включили в список склонных к побегу и на какой срок. Он указал, что в протоколе это не обозначено. Это пожизненно? – спросил Навальный, назвав это абсурдом. Он утверждает, что московское СИЗО-1 поставило его на профучет на три месяца, а исправительное учреждение автоматически продлевает этот срок. Они не имеют права делать это до бесконечности, считает оппозиционер. В завершении он вновь подчеркнул, что его права существенным образом нарушаются, поскольку, по его мнению, нет ни одной причины, по которой его признали склонным к побегу. Также нет процедуры, по которой он может быть снят с учета и попросил суд это сделать.

В свою очередь, представители колонии, выступая в суде, уточнили, что проверяют Навального, как этого требует законодательство, раз в два часа, а не каждый час, как он утверждал.

В заседании суда объявлен перерыв. Следующее назначено на 2 июня.