Представители ФБК назвали человека, который по их версии, стоит за утечкой данных полумиллиона сторонников Навального

Представители Фонда борьбы с коррупцией* назвали имя человека, который по версии ФБК*, стоит за утечкой данных полумиллиона сторонников Алексея Навального. Это бывший сотрудник Фонда, — рассказал директор ФБК* Иван Жданов.

По данным ФБК, Горожанко получил более одного миллиона рублей.

Сам Федор Горожанко сообщил «Эху Москвы», что не имел доступа к базам данных и не продавал информацию о сторонниках Навального.

После утечки базы данных начались массовые увольнения сотрудников, в частности, из московского метро. Эти люди регистрировались на сайте Навального — об этом писала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на профсоюз. В самом метрополитене и Департаменте транспорта эту информацию оставили без комментариев.

По данным издания Открытые медиа в структурах Управления делами президента в больницах, санаториях, автобазах, комбинатах питания не стали увольнять людей, которые регистрировались на сайте «Свободу Навальному». Увольнения также не коснулись работников ГБУ «Жилищник», Гормост и Автодоре.

* российские власти считают ФБК иностранным агентом