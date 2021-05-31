Суд в Минске снова отклонил апелляцию на задержание россиянки Софьи Сапеги

Она оказалась в изоляторе белорусской столицы неделю назад после принудительной посадки самолета авикомпании Ryanair. Девушке до сих пор не предъявлено обвинение.

Заседание по жалобе на задержание Софьи Сапеги, снятой с рейса Афины-Вильнюс, проходило в закрытом режиме. Адвокат россиянки Александр Филанович не стал комментировать решение суда, но подчеркнул, что будет добиваться судебной проверки законности задержания. По его словам, Сапега чувствует себя нормально, но иногда у нее бывают панические атаки, с которыми девушка справляется. Жалоб не высказывает. Как сообщалось, сегодня россиянке должны были предъявить обвинение, но этого так и не произошло. Филанович рассказал «Эху Москвы», что следственные действия продолжатся завтра. По данным источника «Новой газеты», Сапеге хотят предъявить обвинения в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Кроме того, правозащитники сообщили, что девушка проходит подозреваемой по статье о «разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды».

Официально лишь сообщалось, что Сапегу в Белоруссии подозревают в совершении в период с августа по сентябрь прошлого года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса республики. Вскоре после задержания девушки, в сети появилось видео из изолятора, в котором она признается, что работала редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси» — в нем публикуются личные данные силовиков. Сапегу задержали 23 мая вместе с ее молодым человеком, бывшим главредом оппозиционного телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем. Они были пассажирами самолета авиакомпании Ryanair, вынужденно севшего в Минске после сообщения о минировании. На протяжении нескольких дней к Сапеге не пускали адвоката. Защитник рассказал, что ему до сих пор не дали для ознакомления документы, касающиеся задержания россиянки. Их не было даже на сегодняшнем заседании суда.

В белорусском МИДе ранее сообщили, что, вероятнее всего, Сапегу будут судить в республике, но не исключено, что в будущем ее могут выдать Москве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила в эфире «Эха Москвы», что Софии Сапеге оказывается помощь.

Посольство России в Минске находится в постоянном контакте с родителями Софии Сапеги, — добавила Захарова.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сказал в интервью газете «Коммерсантъ», что судьбу россиянки должен решить суд, который, скорее всего, пройдет в Белоруссии, а дальше президент может принять решение и о помиловании и о передаче в Россию для отбывания наказания.

Напомню, — Александр Лукашенко уже назвал Сапегу сообщницей террориста, хотя официально обвинения пока не предъявлены.

Руководитель отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов уверен, что София Сапега нужна белорусским властям только как инструмент давления на Романа Протасевича.

В свою очередь, писатель Дмитрий Быков уверен, что возвращение Софии Сапеги в Россию это вопрос времени, однако здесь ее ждет преследование уже со стороны российских властей, – уверен Быков.

По словам Быкова, российские власти найдут статью, по которой можно привлечь Софию Сапегу.