В Санкт-Петербурге установят еще один мемориал жертвам коронавируса

С такой инициативой выступил ректор университета Николай Кропачев, ее уже поддержал губернатор Алекснадр Беглов, пишет интернет-издание «Фонтанка». Где именно разместят мемориал, пока не сообщается. В марте в северной столице установили скульптуру «Печальный ангел», она посвящена погибшим от коронавируса врачам. При этом церемоний открытия было две. Сначала в одной участвовали губернатор и чиновники, в другой родственники и коллеги погибших врачей, жители района, депутаты и общественные деятели.