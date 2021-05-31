В Санкт-Петербурге установят еще один мемориал жертвам коронавируса

С такой инициативой выступил ректор университета Николай Кропачев, ее уже поддержал губернатор Алекснадр Беглов, пишет интернет-издание «Фонтанка». Где именно разместят мемориал, пока не сообщается. В марте в северной столице установили скульптуру «Печальный ангел», она посвящена погибшим от коронавируса врачам. При этом церемоний открытия было две. Сначала в одной участвовали губернатор и чиновники, в другой родственники и коллеги погибших врачей, жители района, депутаты и общественные деятели.
2021-05-31T17:32:18+03:00
2021-05-31T17:32:18+03:00
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17:32, 31 мая 2021
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