Депутат Госдумы Василий Пискарев просит Генпрокуратуру дать оценку публикациям радиостанции «Голос Америки»

По мнению «единороса» и главы комиссии по расследованию иностранного вмешательства, в некоторых материалах авторы пытаются разжечь сепаратизм и предрекают распад России. Речь идет о репортаже со встречи российских оппозиционеров под названием «Форум свободной России», которая прошла к в конце прошлой недели. Российские власти считают «Голос Америки» иностранным агентом.