Депутат Госдумы Василий Пискарев просит Генпрокуратуру дать оценку публикациям радиостанции «Голос Америки»

По мнению «единороса» и главы комиссии по расследованию иностранного вмешательства, в некоторых материалах авторы пытаются разжечь сепаратизм и предрекают распад России. Речь идет о репортаже со встречи российских оппозиционеров под названием «Форум свободной России», которая прошла к в конце прошлой недели. Российские власти считают «Голос Америки» иностранным агентом.
2021-05-31T17:31:04+03:00
2021-05-31T17:31:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 31 мая 2021
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Игорь Чергинец, гендиректор авиакомпании «Белавиа»: Это подлость и желание соседей на этом заработать Издеваются над нами, и это до расследования инцидента, в котором может и есть виновные, но точно не Белавиа… Мы не сократим персонал на 50% как вы бы хотели. Мы прорвёмся! Васильки останутся в небе, мы будем летать!..