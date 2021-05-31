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17:31, 31 мая 2021

Депутат Госдумы Василий Пискарев просит Генпрокуратуру дать оценку публикациям радиостанции «Голос Америки»

По мнению «единороса» и главы комиссии по расследованию иностранного вмешательства, в некоторых материалах авторы пытаются разжечь сепаратизм и предрекают распад России. Речь идет о репортаже со встречи российских оппозиционеров под названием «Форум свободной России», которая прошла к в конце прошлой недели. Российские власти считают «Голос Америки» иностранным агентом.


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