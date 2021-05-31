Белорусский адвокат не может почти месяц посетить задержанного в Минске россиянина Егора Дудникова

СК Белоруссии не пропускает к нему консула, сказал газете РБК представитель защиты. По его сведениям, Дудникова подозревают в организации митингов в республике из-за того, что он озвучивал видеоролики оппозиции. В посольстве России в Белоруссии РБК рассказали, что продолжают устанавливать обстоятельства задержания российского гражданина. Дудников не единственный россиянин, который находится в СИЗО Белоруссии в связи с акциями протеста. Неделю назад в Минске была задержана, а после арестована Софья Сапега.
2021-05-31T17:30:34+03:00
2021-05-31T17:30:34+03:00
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17:30, 31 мая 2021
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