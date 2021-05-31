Белорусский адвокат не может почти месяц посетить задержанного в Минске россиянина Егора Дудникова

СК Белоруссии не пропускает к нему консула, сказал газете РБК представитель защиты. По его сведениям, Дудникова подозревают в организации митингов в республике из-за того, что он озвучивал видеоролики оппозиции. В посольстве России в Белоруссии РБК рассказали, что продолжают устанавливать обстоятельства задержания российского гражданина. Дудников не единственный россиянин, который находится в СИЗО Белоруссии в связи с акциями протеста. Неделю назад в Минске была задержана, а после арестована Софья Сапега.