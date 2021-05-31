Защита арестованной россиянки Сапеги рассчитывает, что ей предъявят обвинение завтра

Защита арестованной россиянки Софьи Сапеги рассчитывает, что ей предъявят обвинение завтра. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Софьи Сапеги Александр Филанович.

«Обвинение еще не предъявлено и когда – достаточно сложный вопрос. Я так думаю, в ближайшее время, но не сегодня, возможно, завтра. Судя по всему, где-то параллельно существует второе уголовное, в рамках которого она задерживалась, но, к сожалению, пока доступа к информации об этом у защиты нет.

Адвокат не смог назвать статью, по которой обвиняется С.Сапега, так как это является тайной следствия.

Как утверждают белорусские власти, россиянка С.Сапега имеет отношение к созданию телеграм-канала «Черная книга Беларуси», в котором размещались личные данные силовиков, работавших на акциях протеста. Спустя несколько дней после задержания россиянки в соцсетях появилась видеозапись, на которой С.Сапега утверждает, что действительно вела канал. Ее родственники при этом выразили сомнение в том, что она призналась не под давлением. Глава белорусского МИД Владимир Макей, тем временем, сообщил газете «Коммерсантъ», что решение о дальнейшей судьбе С.Сапеги примет суд, который, по его мнению, состоится в Белоруссии.

Россиянку Софью Сапегу арестовали в Минске чуть более недели назад вместе с одним из основателей телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем. Лайнер авиакомпании RyanAir, которым они летели из Афин в Вильнюс был принудительно посажен белорусскими властями под предлогом сообщения о минировании. Самолет сопровождал военный истребитель.