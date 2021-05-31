Тунис с завтрашнего дня отменяет требование о тесте на коронавирус для тех, кто привился

Это касается в том числе тех, кто вакцинировался российским препаратом «Спутник» — сказали в тунисском правительстве. Кроме того, справку не будут требовать у тех, кто переболел не менее чем за полтора месяца до приезда.



Из России в Тунис сейчас нет прямых рейсов, добираться можно лишь с пересадкой в Стамбуле, но рейсы туда выполняются лишь два раза в неделю, — напоминает агентство «Интерфакс».

