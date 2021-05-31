Норвежское и шведское правительства требуют от Дании объяснить обстоятельства деятельности американских спецслужб на территории королевства. Это связано с публикациями в европейских изданиях расследования о том, что Агентство национальной безопасности США использовало датскую инфраструктуру для слежки за высокопоставленными европейскими политиками.



Министр обороны Швеции Петер Хульквист потребовал от датского коллеги полный доклад по этому поводу.

Кроме того, — добавил Хульквист, он обратился с запросом и к американским военным. Также объяснений потребовало правительство Германии. Согласно публикациям, спецслужбы США следили в том числе за канцлером Германии Ангелой Меркель.