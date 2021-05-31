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17:01, 31 мая 2021

Самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Берлине

Неделю назад лайнер этого же перевозчика принудительно сел в Минске, двух его пассажиров задержали, что спровоцировало международный скандал.

Пассажирский самолет компании Ryanair, летевший из Дублина в Краков, сел в Берлине накануне после сообщения о минировании. Пассажиры несколько часов провели в аэропорту, ожидая, пока лайнер проверят. Бомбу не нашли, самолет вылетел глубокой ночью. Инцидент расследуют полиция Германии и Польши. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова после этого отметила, что на этот раз к экстренной посадке самолета внимание международного сообщества не приковано, никто не требует провести международное расследование, как это было в случае с Минском. Напомню, что 23 мая в белорусской столице также сел лайнер Ryanair. Власти республики утверждают, что им поступило сообщение о минировании от палестинского движения ХАМАС, там это отрицают. Самолет сопровождал понятый в воздух истребитель. По приземлении двух его пассажиров задержали – белорусского оппозиционера Романа Протасевича и россиянку Софью Сапегу. После этого Евросоюз пообещал ввести против Белоруссии санкции.

Софья Сапега содержится в изоляторе в Минске. Ей до сих пор не предъявлены обвинения.

Руководитель отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов надеется, что судьба Сапеги скоро благополучно разрешится. Он считает, что она нужна белорусским властям только для давления на Протасевича.

Мартынов полагает, что суд над Сапегой это лишь повышение ставок со стороны белорусского руководства.

В свою очередь генсек Альянса Йенс Столтенберг сказал, что НАТО хочет улучшить отношения с Москвой, но если не сможет это сделать, то хотя бы планирует поддерживать диалог.



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