Бывший сотрудник ФБК* Горожанко отрицает свою причастность к утечке данных с сайта Навального

Бывший сотрудник Фонда борьбы с коррупцией * Федор Горожанко которого обвиняют в причастности к утечке персональных данных пользователей, зарегистрировавшихся на сайте Навального, не имел ключей доступа.

«Я работал в ФБК с 2016 года по 2019. Сайт free.navalny.com появился сильно позже того, как я ушел, никаких ключей доступа у меня к нему не было. У меня никогда полного доступа не было к закрытым базам, у нас была построена структура, когда только главный IT-шник имеет доступ ко всему У меня был доступ к адресам, к спискам рассылок, когда я работал, но там много людей работает, там текучка, особенно в IT-отделе постоянно люди меняются, к почтовым данным много кто доступ мог иметь, я так понимаю, к этому сервису подключаются все их сайты, которые собирают данные. Это, скорей всего, человеческий фактор, не ошибка или взлом, кто-то недобросовестный передал», — сказал он.

Ф.Горожанко отметил, что у него не было конфликтов с бывшими коллегами.

«Я по своему желанию оттуда ушел, мне просто наскучила там работа, формат работы после выборов президента мне не очень нравился. <...> Каких-то конфликтов у меня больших не было, я со многими до сих пор общаюсь. Лично с Ждановым, который этот ролик записал, наверное, у меня не самые лучшие отношения сохранились, наверное, это привело в мою сторону их расследование. <...> Мне неприятно, конечно, то, что там выложили мой домашний адрес, мое имя, фотографию моего отца, откуда-то у них данные по моему банковскому счету, что похоже на взлом – так это данные с моего Альфа-банка. Уже мне и моему отцу куча в соцсетях неприятных сообщений приходит. Не думаю, что какие-то преследования будут, но вообще ситуация неприятная. Я сейчас Жданову написал сообщение, он эти вопросы мог бы мне раньше задать», — заключил он.

Фонд борьбы с коррупцией* утверждает, что бывший сотрудник фонда Федор Горожанко выложил в сеть данные сторонников Алексея Навального, которые регистрировались на сайте в его поддержку. Авторы расследования предположили, что Ф.Горожанко, вероятнее всего, пошел на преступление в обмен на денежное вознаграждение.

После утечки базы ФБК, в частности, из московского метро, начали массово увольнять сотрудников, которые регистрировались на сайте Навального. Об этом сообщала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на профсоюз метрополитен

* Российские власти считают Фонд борьбы с коррупцией иностранным агентом.