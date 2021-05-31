Обвинение запросило семь лет лишения свободы оппозиционной активистке Дарье Полюдовой

Ее обвиняют в публичных призывах к террористической деятельности. Полюдова была арестована осенью прошлого года. По словам ее адвоката, поводом послужила публикация в социальной сети «ВКонтакте». В частности, ее обвиняют в оправдании терроризма за высказываниях о действиях жителя Москвы, который открыл стрельбу возле ФСБ на лубянке в декабре 2019 года.