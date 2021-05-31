Французская авиакомпания Air France отменила сегодня оба рейса в Москву

На вторник, среду, а также с пятницы по воскресенье пока что отменены по одному из двух ежедневных рейсов, передает агентство «Интерфакс». Ранее французская пресса писала, что перевозчик согласовал с Москвой новый маршрут в обход Белоруссии. До этого выполнить рейсы не удавалось из-за того, что российская сторона не согласовывала маршруты. Многие европейские компании избегают полетов над Белоруссией после инцидента с самолетом Ryanair.
2021-05-31T16:31:39+03:00
2021-05-31T16:31:39+03:00
https://echo.msk.ru/news/2846914-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:31, 31 мая 2021
Загрузка комментариев...