Французская авиакомпания Air France отменила сегодня оба рейса в Москву

На вторник, среду, а также с пятницы по воскресенье пока что отменены по одному из двух ежедневных рейсов, передает агентство «Интерфакс». Ранее французская пресса писала, что перевозчик согласовал с Москвой новый маршрут в обход Белоруссии. До этого выполнить рейсы не удавалось из-за того, что российская сторона не согласовывала маршруты. Многие европейские компании избегают полетов над Белоруссией после инцидента с самолетом Ryanair.