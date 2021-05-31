Лайнер авиакомпании Ryanair, который летел из Дублина в Краков, совершил экстренную посадку в Берлине

Второй за последние несколько дней инцидент произошел с самолетом авиакомпании Ryanair. Лайнер, который летел из Дублина в Краков, совершил экстренную посадку в Берлине. Это произошло накануне вечером. Пассажиров вывели из самолета, их багаж выгрузили и досмотрели. Спустя несколько часов воздушное судно вылетело в Краков. В полиции Германии сказали, что причиной стала некая информация, которая поступила по телефону ирландской авиакомпании.

Чуть больше недели назад другой самолет Ryanair совершил вынужденную посадку в Минске. Белорусские силовики задержали летевшего на нем журналиста Романа Протасевича и его спутницу, гражданку России Софью Сапегу. Тогда утверждалось, что белорусская сторона получила письмо с угрозами взорвать борт.