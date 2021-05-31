Белорусские следователи отложили предъявление обвинения россиянке Софье Сапеге

Следственные действия возобновятся с ней завтра, — сказал адвокат арестованной. Минский суд отказал сегодня в удовлетворении жалобы на задержание Сапеги. Она летела вместе с журналистом Романом Протасевичем из Афин в Вильнюс, когда их самолет совершил вынужденную посадку в Минске. Ранее несколько белорусских провластных телеканалов опубликовали видео, на котором Сапега говорила, что она якобы руководила проектом по публикации личных данных белорусских силовиков.