Белорусские следователи отложили предъявление обвинения россиянке Софье Сапеге

Следственные действия возобновятся с ней завтра, — сказал адвокат арестованной. Минский суд отказал сегодня в удовлетворении жалобы на задержание Сапеги. Она летела вместе с журналистом Романом Протасевичем из Афин в Вильнюс, когда их самолет совершил вынужденную посадку в Минске. Ранее несколько белорусских провластных телеканалов опубликовали видео, на котором Сапега говорила, что она якобы руководила проектом по публикации личных данных белорусских силовиков.
2021-05-31T16:30:25+03:00
2021-05-31T16:30:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:30, 31 мая 2021
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