«Единая Россия» подводит итоги предварительного голосования по отбору кандидатов на выборы разного уровня

Результаты не стали неожиданностью – в основном победу одержали видные единороссы.

Победителями праймериз стали либо действующие депутаты Госдумы, либо кандидаты, которых поддерживали власти. В Москве в тройке лидеров главный врач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко, зампред Госдумы Петр Толстой и депутат нижней палаты парламента Владимир Ресин. В Петербурге лидирует спикер городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров. Спикер Госдумы Вячеслав Володин одержал победу по списку от Саратовской области. От Кировской – победила освобожденная в 2019 году из американской тюрьмы Мария Бутина. Сейчас она является членом Общественной палаты и экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России. В Ивановской области президент Федерации лыжных гонок России, трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе значительно обошла бывшую солистку группы «Тату» Юлию Волкову. В Свердловской области большинство голосов получил губернатор Евгений Куйвашев. В тройку лидеров также попал чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин. В Туве выиграла депутат Госдумы Лариса Шойгу – сестра министра обороны.

Праймериз проводились на прошлой неделе. Основной формой в этом году был онлайн-формат.