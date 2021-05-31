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16:04, 31 мая 2021

Тверской суд Москвы в день приговора постановил возобновить следствие по делу студента МГУ Саид Мухаммада Джумаева

Тверской суд Москвы в день приговора постановил возобновить следствие по делу студента МГУ Саид Мухаммада Джумаева для уточнения обстоятельств. Джумаев подрался с омоновцами на январском митинге в поддержку Алексея Навального. Ему грозит реальный срок.

Сегодняшние слушания отложены до шестого июля для возобновления судебного следствия со стадии изучения доказательств. Такое решение судья огласил после того, как закончились прения сторон. Из-за чего именно он посчитал это необходимым – в пресс-службе не уточнили.
В свою очередь адвокат обвиняемого Мурад Мусаев предположил в интервью интернет-изданию «Кавказский узел», что возможно, суд оценивает возможность переквалификации обвинения.

Сайд-Мухаммада Джумаева арестовали в Псковской области в конце января. Он частично признал вину в том, что отбивался от сотрудников полиции и Росгвардии на митинге в центре Москвы 23-его числа и нанёс людям в форме многочисленные удары ногами и руками. Позже, как пишет газета «Московский комсомолец», он сказал правозащитникам, что это не было спланированное преступление. По словам обвиняемого, он увидел «что там с людьми несправедливо поступают, вышел, стал кричать, а потом подрался».

Ранее прокуратура запросила для Джумаева пять лет колонии общего режима.



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