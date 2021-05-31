В ФБК назвали имя человека, который, по их версии, стоит за утечкой данных полумиллиона сторонников Навального

В Фонде борьбы с коррупцией* назвали имя человека, который, по версии ФБК*, стоит за утечкой данных полумиллиона сторонников Алексея Навального. Это бывший сотрудник Фонда, — рассказал директор ФБК* Иван Жданов.

По словам Жданова, Горожанко получил более одного миллиона рублей. Напомню, — российские власти считают ФБК иностранным агентом

Сам Федор Горожанко в интервью «Эху Москвы» отрицал факт причастности к утечке.

После утечки базы, в частности, из московского метро начали массово увольнять сотрудников, которые регистрировались на сайте Навального – об этом писала газета «Коммерсантъ», ссылаясь на профсоюз. В Департаменте транспорта и метрополитене эту информацию оставили без комментариев.

* организация признана российскими властями иноагентом