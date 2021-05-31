Петербурженка сообщила, что ее бывший муж облил ее зеленкой. По словам пострадавшей, она уже несколько раз обращалась в полицию, но безрезультатно.

Петербурженка Ксения Камалова рассказала в социальной сети, что ее бывший муж подкараулил ее и облил ее зеленкой в парадной. В дом она заходила с двумя своими детьми Полиция ехала на вызов около полутора часов. По ее словам по телефону ей сказали: «Женщина, зачем вы истерите? Неужели полиция приедет с вас зеленку отмывать?». Скорая помощь установила, что слизистые не пострадали, поэтому помощь женщине не требуется. Как утверждает Камалова, ранее бывший муж неоднократно угрожал ей: преследовал, оставлял под дверью два цветка, кидал окурки в почтовый ящик, выключал электричество в квартире. По словам девушки, она написала уже пять заявлений в полицию: по одному из них выдали отказ, другое она забрала, еще три рассматриваются. Камалова говорит, что написала заявление в прокуратуру по поводу отказа в возбуждении уголовного дела. Однако там признали решение обоснованным. Камалова считает, что бывшим мужем движет ревность.

В прошлом году организация «Кризисный центр для женщин в Петербурге» получили порядка 10 тысяч обращений. В этом году уже более 5 тысяч. О первых шагах, которые надо предпринять, если партнер проявляет насилие, «Эху» рассказала руководитель «Кризисного центра» для женщин Елена Болюбах.

В полиции «Эху» сообщили, что по случаю Ксении Камаловой проходит проверка.