Зампред комитета Госдумы по обороне: К инциденту со стрельбой в Екатеринбурге привела халатность участкового

К инциденту со стрельбой в Екатеринбурге привела халатность участкового. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый зампред комитета Госдумы по обороне, член фракции ЛДПР Александр Шерин.

«У нас в этом плане должны лучше работать уполномоченные участковые. Их задача – знать всех жителей вверенного участка. Они должны подобных персонажей выявлять, ставить на соответствующий учет и проводить с ними упреждающую работу, как профилактическую, так и разъяснительную. И когда происходит подобного рода преступление, надо проводить проверку именно качества работы участкового», — пояснил депутат.

Что касается законодательства по контролю за оружием, А.Шерин отметил, что фракция ЛДПР принципиально выступает против дополнительных ужесточений. «Постоянное ужесточение всегда бьет по добропорядочным гражданам, и это будет тоже своего рода перекосом. Самое главное – надо выявлять точечно тех людей, которые создают угрозу жизни для окружающих. Поэтому правильнее было бы отрабатывать вопрос по конкретным персонажам, чем вводить ограничения на всех людей, которые получаются заложниками ситуации. А так это наказание через коллектив», — заключил депутат.

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