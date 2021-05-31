Суд в Минске снова отказал в удовлетворении жалобы на задержание россиянки Софии Сапеги. Из-за чего её несколько дней держат под стражей – также пока не объявили.

Защите во второй раз не удалось освободить Софию Сапегу, сегодня в Минском городском суде. Ранее адвокат россиянки Александр Филанович говорил, что он обжаловал решение о помещении её в СИЗО КГБ, потому что ни он сам, ни его подзащитная, не видели каких-либо документов об этом деле. По словам юриста, на прошлом заседании не было представлено никаких материалов, в том числе протокола задержания.

Адвокат добавил, что в ближайшее время, то есть «после обеда», Софии Сапеге выдвинут официальные обвинения. Задержали россиянку еще 23-его мая. Её рейс, направлявшийся в Вильнюс из Афин экстренно посадили в Минске по требованию местных властей. Адвоката к россиянке пустили только через пять дней после этих событий. За это время в провластном белорусском телеграмм-канале «Желтые сливы» появилось видео с допроса Сапеги, на котором она говорит, что редактировала канал «Черная книга Беларуси», публикующий личные данные сотрудников силовых органов республики.

Ранее британская медиакомпания «Би-Би-Си» со ссылкой на источник сообщала, что Софие Сапеге вменяют три статьи. Это организация нарушения общественного порядка, организация массовых беспорядков, а также разжигание социальной вражды.

Вместе с Сапегой в Минске был задержан и белорусский журналист Роман Протасевич, против которого в республике завели дело по нескольким статьям. О нём сейчас мало известно. Адвокат журналиста Инесса Оленская отмечала в интервью РИА «Новости», что не может рассказывать о его положении, поскольку дала следствию подписку о неразглашении.

В Москве задержали пикетчицу Яну Антонову. Она вышла с плакатом в поддержку Софии Сапеги к Министерству иностранных дел, — сообщает проект «ОВД-инфо».