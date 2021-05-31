Соратники Навального обвинили бывшего сотрудника Фонда борьбы с коррупцией в утечке базы сторонников политика. Об этом говорится в расследовании, опубликованном на сайте оппозиционера.

За взломом базы, как считают соратники Навального, стоит петербургский активист Федор Горожанко, который в годы своей работы в ФБК занимался рассылками. Согласно расследованию, утечка произошла не на самом сайте «Свободу Навальному», а на почтовом сервисе «Мейлган», через который, в частности, отправлялись сообщения для подтверждения регистрации на сайте. Туда Горожанко, как утверждается, смог попасть, используя специальный секретный ключ, который давался лишь нескольким сотрудникам ФБК.

Соратники Навального настаивают, что Горожанко выкачивал базу данных сторонников политика из Санкт-Петербурга и Приморского края, а вычислить это удалось, в том числе, по IP-адресу, с которого был выявлен заход в корпоративную почту ФБК. Также авторы расследования утверждают, что после взлома базы Горожанко внес на свой счет наличными более 1 млн рублей, несмотря на то, что ранее, как утверждается, у него были проблемы с деньгами. Сам активист свою причастность к хищению данных сайта «Свободу Навальному» отрицает.

После утечки базы сторонников Навального стали поступать жалобы на увольнения, связанные с поддержкой политика. Газета «Коммерсантъ», в частности, писала о таких случаях в московском метро, ссылаясь на профсоюз метрополитена. Тем временем Фонд борьбы с коррупцией российские власти считают иностранным агентом.