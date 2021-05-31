Компартия Китая одобрила изменение демографической политики. Теперь каждой китайской семье разрешено иметь трое детей, — передает агентство Синьхуа. Последняя перепись населения показала, что в прошлом году в Китае родились около 12-ти миллионов детей – это минимум с 60-х годов прошлого века. С 1979-го года в Китае проводилась политика «одна семья – один ребенок». В 2015-м году власти разрешили иметь по двое детей. По итогам 2020-го года население страны 1 миллиард 400 миллионов человек.