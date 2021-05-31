Шойгу: Минобороны России создаст в Западном военном округе около 20 новых соединений в ответ на действия НАТО

Министерство обороны России создаст в Западном военном округе около 20-ти новых соединений и воинских частей в ответ на действия НАТО, — сказал глава ведомства Сергей Шойгу. По его словам, на этом направлении растет военная угроза. Фиксируются интенсивные полеты стратегической авиации и присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами.