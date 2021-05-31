Бывший полицейский Сергей Болков, ранивший двух человек в Екатеринбурге, частично признал свою вину

Бывший полицейский и сотрудник вневедомственной охраны Сергей Болков, ранивший двух человек в Екатеринбурге, частично признал свою вину. В СК ранее сообщили, что задержанный был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело. В результате стрельбы пострадали 9-летняя девочка и сотрудник Росгвардии. При задержании у Болкова изъяли карабин «Вепрь», на который у него имелось официальное разрешение.