Петербургское управление СК начало доследственную проверку по делу Маргариты Юдиной, которую полицейский ударил ногой в живот на митинге 23-го января. Об этом сообщает «Команда 29» — она представляет интересы женщины. По утверждению адвоката Евгения Смирнова, полиция отказывается сотрудничать со следствием и не раскрывает личность полицейского, который ударил Юдину. Женщину госпитализировали с черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.