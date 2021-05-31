Петербургское управление СК начало доследственную проверку по делу Маргариты Юдиной, которую полицейский ударил ногой в живот на митинге 23-го января. Об этом сообщает «Команда 29» — она представляет интересы женщины. По утверждению адвоката Евгения Смирнова, полиция отказывается сотрудничать со следствием и не раскрывает личность полицейского, который ударил Юдину. Женщину госпитализировали с черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.
2021-05-31T14:32:05+03:00
2021-05-31T14:32:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 31 мая 2021
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