ФБК утверждает, что бывший сотрудник фонда Федор Горожанко выложил в сеть данные сторонников Навального

Фонд борьбы с коррупцией утверждает, что бывший сотрудник фонда Федор Горожанко выложил в сеть данные сторонников Алексея Навального, которые регистрировались на сайте в его поддержку. Авторы расследования предположили, что Горожанко, вероятнее всего, пошел на преступление в обмен на денежное вознаграждение. Сам Горожанко отрицает свою причастность ко взлому почтового сервера ФБК. Об этом он сказал изданию «Открытые медиа».

Российские власти считают Фонд борьбы с коррупцией иностранным агентом.

После утечки базы, в частности, из московского метро, начали массово увольнять сотрудников, которые регистрировались на сайте Навального. Об этом сообщала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на профсоюз метрополитена.