Датская гостелерадиокомпания утверждает, что АНБ США следило за высокопоставленными должностными лицами

Датская государственная телерадиокомпания утверждает, что Агентство национальной безопасности США вместе с разведслужбой Дании следило за высокопоставленными должностными лицами, в частности, за канцлером Германии Ангелой Меркель.



Как рассказывает немецкая газета Suddeutsce Zeitung, датские спецслужбы предоставили американцам доступ на специальную станцию возле Копенгагена, откуда велась прослушка и можно было получить данные с подводных кабелей интернет-провайдеров. Ее объектами были в том числе датский МИД и Минфин, а также одна из компаний сферы ВПК (перевод РИА Новости). Расследование показало, что Агентство Национальной безопасности использовало датские информационные кабели для шпионажа за чиновниками и политиками и в других странах – в частности, в Франции, Швеции и Норвегии.

Датское правительство проинформировали о сотрудничестве с американцами не позднее 2015 года. Властям предоставили специальный секретный доклад в связи с информацией, опубликованной бывшим сотрудником АНБ Эдвардом Сноуденом. Среди тех, кто стал объектами слежки в Германии, пишет Зюддойче Цайтунг, были канцлер Германии Ангела Меркель, тогдашний министр иностранных дел и нынешний президент Франк-Вальтер Штайнмайер, кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Пеер Штайнбрюк.

В германском правительстве сказали газете, что не подозревали об этой слежке, а Меркель все узнала из публикации.

Американские спецслужбы пока не комментируют обвинения в шпионаже за лидерами Европ